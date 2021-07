Mete Gazoz, lottando tuttavia fino all’ultimo set. E’ arrivata una nuova medaglia olimpica nel tiro con l’arco, con Mauro Nespoli che a Tokyo ha conquistato l’argento nella gara individuale, arrendendosi solamente nella finalissima contro il turco, lottando tuttavia fino all’ultimo set.

"È stata una giornata lunghissima – ha dichiarato l’azzurro, nelle parole riportate da SportMediaset – Di scontro in scontro ho ritrovato confidenza con questo palcoscenico che ho lottato per raggiungere. Sono davvero tanto contento. È stato un argento vinto, non un oro perso, sono contento di come ho saputo gestire le emozioni ed è un trampolino per poter continuare”.

MAURO NESPOLI D'ARGENTO: RIVIVI LA SUA FINALE IN 180 SECONDI

Tokyo 2020 Il tiro con l'arco a Tokyo 2020: regolamento, qualificati, calendario 12/04/2021 A 18:50

Un Nespoli che nonostante i quasi 34 anni di età continua a guardare al futuro, magari proprio alla caccia della medaglia più pregiata: “Il prossimo step è Parigi – ha aggiunto l’arciere – E poi dopo il risultato di Aldo Montano penso non ci siano limiti di età, specie nell’arco. In Australia non ci sono mai stato, quindi 2032 perché no?”.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Tiro con l'arco

Tokyo 2020 Nespoli, mix di tensione e precisione: il film del suo argento 2 ORE FA