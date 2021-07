Prestazione corale a luci e ombre per l’Italia femminile del tiro con l’arco, in occasione del ranking round valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Allo Yumenoshima Park Archery Field, si è disputato nella notte italiana il primo atto ufficiale della rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda le nostre arciere (in attesa di Mauro Nespoli dalle ore 6).

Da registrare in primis la splendida decima posizione a livello individuale di Chiara Rebagliati, capace di siglare il record personale (658 punti) al debutto olimpico assoluto grazie ad una progressione impressionante nella seconda metà di gara (5° posto parziale nelle seconde 36 frecce con 335 punti).

Avvio da incubo (50 e 52 punti nelle prime due volée) ma buona rimonta nel prosieguo della competizione per Lucilla Boari, alla seconda partecipazione olimpica, che ha chiuso il ranking round al 23° posto con un totale di 651 punti. La nota dolente in chiave azzurra è legata alla pessima prestazione di Tatiana Andreoli, forse proprio l’azzurra più quotata alla vigilia, calata progressivamente nel corso della mattinata nipponica e poi naufragata nel finale.

Grande rammarico soprattutto per l’ultima volée della 22enne piemontese, in cui ha totalizzato appena 48 punti (scoccando anche un 7 ed un 5) compromettendo di fatto le possibilità di conquistare una medaglia nella gara a squadre femminile. Frecce finali che si sono rivelate infatti decisive nel duello tra Italia e Taipei per il settimo posto nel ranking.

Le azzurre hanno chiuso le qualificazioni in ottava posizione a quota 1936 punti, ad una sola lunghezza dal settimo posto che avrebbe consentito al Bel Paese di inserirsi nella metà del tabellone opposta rispetto alla Corea del Sud. Purtroppo il terzetto tricolore dovrà invece affrontare eventualmente la corazzata coreana in un ipotetico quarto di finale (prima c’è l’ottavo con la Gran Bretagna) per ambire alla zona podio.

