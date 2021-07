E’ calato il sipario, allo Yumenoshima Park Archery Field, sul ranking round del tiro con l’arco femminile valido per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Mentre è in corso la prova maschile con Mauro Nespoli protagonista, l’Italia ha potuto sorridere grazie all’ottima prova individuale di Chiara Rebagliati, capace di siglare il record personale (658 punti) al debutto olimpico assoluto e di chiudere in decima piazza nella graduatoria generale comandata dal trio coreano capeggiato da San Kor An.

Una gara che, a quanto pare, si è tenuta in condizioni climatiche molto difficili e di grande caldo. Vi sono state delle conseguenze per la russa Svetlana Gomboeva (45esima nella gara odierna) che ha perso conoscenza a causa di un colpo di calore poco dopo aver terminato il ranking round di qualificazione.

Le temperature alte associate all’alto tasso di umidità hanno portato a queste conseguenze. “E’ la prima volta che succede una cosa del genere a mia memoria“, ha detto il tecnico Stanislav Popov.

