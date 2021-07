Dopo il ranking round femminile, è toccato anche agli uomini scoccare le 72 frecce per determinare i tabelloni di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia non ha qualificato ai Giochi la squadra maschile, dunque l’unico azzurro in gara è Mauro Nespoli. Il 33enne nativo di Voghera non ha brillato come di consueto, chiudendo 24° con 658 punti. Non è detto che sia una cattiva notizia, anzi. In passato il campione olimpico a squadre di Londra 2012 aveva disputato dei ranking round eccezionali, salvo venire eliminato prematuramente nel tabellone ad eliminazione diretta: chissà che questa volta non possa accadere il contrario.

Il miglior punteggio assoluto è stato ottenuto dal sudcoreano Je Deok Kim con 688 punti, sei lunghezze in più dell’americano Brady Ellison. Terza e quarta piazza per altri due sudcoreani: Jin Hyek Oh (681) e Woojin Kim (680). Inutile sottolineare quale sia la Nazionale da battere nella prova a squadre…

Mauro Nespoli inizierà ai trentaduesimi il cammino nel tabellone individuale contro lo sloveno Ziga Ravnikar. All’orizzonte potrebbe fronteggiare ai quarti di finale Je Deok Kim, dunque la strada verso le medaglie appare decisamente complessa.

Da questa edizione dei Giochi è stata inserita anche la gara mista a coppie. Sommando i migliori punteggi dei propri rappresentanti, ovvero Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli, l’Italia si è qualificata in undicesima posizione (solo le prime 16 disputano infatti il tabellone finale). Il cammino degli azzurri potrebbe rivelarsi interessante. La prima notizia è che, a differenza di quanto accaduto alla squadra femminile, il duo tricolore potrà affrontare la Corea del Sud solo in una eventuale finale.

Rebagliati e Nespoli cominceranno dagli ottavi di finale contro l’Olanda di Gabriela Schloesser e Steve Wijler, avversari ostici, ma comunque alla portata. Nell’eventuale quarto di finale ecco una tra Francia e Giappone, con i padroni di casa che hanno brillato nel ranking round, concluso in terza piazza alle spalle di Corea del Sud e Stati Uniti.

L’appuntamento è per domani alle 2.30 (ora italiana): le prime medaglie del tiro con l’arco assegnate in questa Olimpiade saranno proprio quelle della gara mista a coppie. L’Italia proverà a tornare sul podio dopo il digiuno vissuto a Rio 2016.

