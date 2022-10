Ai Mondiali senior di tiro a volo, in corso ad Osijek, Croazia, oggi, domenica 9 ottobre, si è disputata la prima finale, quella dello skeet individuale femminile, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, altre quattro carte olimpiche (massimo una per Nazione): l’Italia, grazie all’oro di Diana Bacosi, ha staccato il pass per Parigi 2024 assieme ad USA, Slovacchia ed Ucraina. Per l’azzurra, argento olimpico in carica ed oro a Rio 2016, si tratta del secondo titolo iridato dopo quello casalingo di Lonato 2019, a cui va aggiunto il successo agli European Games 2019.

Nella prima semifinale passaggio all’ultimo atto per la britannica Amber Hill, prima con 27/30, davanti alla statunitense Samantha Simonton, seconda con lo stesso score ma con un peggior risultato in qualifica, la quale però stacca comunque il pass olimpico per la propria Federazione e va anch’ella in finale. Fuori dall’ultimo atto l’altra statunitense Austen Jewell Smith, terza con 24/30, e la slovacca Danka Bartekova, subito eliminata con 16/20.

L’esito della prima semifinale rende sufficiente essere tra le prime tre della seconda per arpionare la carta olimpica non nominale: successo italiano grazie a Diana Bacosi, prima con 28/30 e passaggio alla finale col miglior punteggio per l’azzurra, che avanza assieme alla slovacca Vanesa Hockova, seconda con 27/30, mentre escono di scena l’ucraina Iryna Malovichko, terza con 25/30, che si consola comunque col pass olimpico, e la transalpina Lucie Anastassiou, quarta con 16/20, la cui eliminazione fa scattare subito il biglietto per Parigi 2024 per le Federazioni delle tre avversarie.

Chiuso ogni discorso riguardante le carte olimpiche, si accende la lotta per le medaglie: in finale l’oro va a Diana Bacosi, che spara per prima in virtù dell’esito delle semifinali e fa da lepre per tutta la gara. L’azzurra vince con largo anticipo ed il Golden Hit viene chiamato sullo score di 37/38: surclassata la campionessa europea in carica, la britannica Amber Hill, costretta ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 31/36, quando il divario dall’azzurra è ormai incolmabile a quattro piattelli dal termine. Medaglia di bronzo per la statunitense Samantha Simonton, fuori in terza posizione a quota 24/30, quarto posto per la slovacca Vanesa Hockova con 15/20.

