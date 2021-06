Si è appena conclusa l’unica finale in specialità olimpiche della tredicesima giornata di gare degli Europei di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek (Croazia): oggi pomeriggio sono state infatti assegnate le medaglie nella prove a coppie miste del trap nella categoria senior.

Medaglia d’oro e titolo continentale, nonché ottimo viatico per le ormai imminenti Olimpiadi, per Italia 2 di Jessica Rossi e Valerio Grazini, che nella finalissima supera per 41-39 Gran Bretagna 2 di Matthew John Coward-Holley e Charlotte Hollands.

Tiro De Filippis bronzo europeo nel trap e pass olimpico per l'Italia IERI A 16:19

Nella finale per il bronzo, invece, la vittoria va a Spagna 1 di Alberto Fernandez e Fatima Galvez, che supera, con un netto 43-38 Slovacchia 1 di Erik Varga e Zuzana Rehak Stefecekova. A seguire nella medesima specialità andranno in scena le finali della categoria junior.

Jessica Rossi: "A Tokyo per cancellare Rio 2016"

Tiro Jessica Rossi argento nel trap agli Europei. Oro a Semianova IERI A 14:27