L’inno di Mameli agli Europei 2022 di tiro a volo risuona non una, ma due volte. Nell’impianto di Larnaca, a Cipro, gli azzurri dominano nella prova a squadre femminile e maschile, rendendo felicissimo il direttore tecnico Albano Pera.

Silvana Stanco, Giulia Grassia e Jessica Rossi dominano dall’inizio alla fine: miglior punteggio in qualifica (un perentorio 215/225) e immediata ipoteca della finale contro la Finlandia (Nummela-Antikainen-Veromaa), vinta per 6-0. in La Gran Bretagna si prende invece il bronzo battendo 6-4 la Germania.

Ad

Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Daniele Resca ripetono la prestazione nel tabellone maschile. Anche per loro un rassicurante 215 in qualifica sfociato poi nella finalissima vinta per 6-2 contro la Croazia (A. Glasnovic-Ravalico-J. Glasnovic); col terzo gradino del podio occupato sempre dalla Gran Bretagna, che rifila un 7-1 alla Germania nel Bronze Medal Match.

Tiro Rossi e Resca oro agli Europei nel Mixed Team di trap IERI ALLE 13:51

L’avventura continentale degli specialisti del trap, a livello seniores, si chiude qui. Domani in pedana, sempre nella medesima specialità, vi saranno gli junior, con le finali individuali.

Tiro Rossi e Resca oro agli Europei nel Mixed Team di trap IERI ALLE 13:51