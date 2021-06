Jessica Rossi chiama con la medaglia d’argento, Mauro De Filippis risponde con il bronzo ed il pass olimpico per l’Italia: questo infatti è l’esito della finale del trap maschile agli Europei di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek (Croazia), dove va registrato anche il quarto posto di Valerio Grazini.

Oro e titolo al britannico Matthew John Coward-Holley, che nei 50 piattelli finali batte il ceco Jiri Liptak per 47-44, ma entrambi avevano già centrato il pass olimpico. Medaglia di bronzo per Mauro De Filippis, che con 37/40 si deve accontentare della terza posizione, ma tanto basta per consegnare il pass olimpico non nominale all’Italia.

Si ferma ai piedi del podio Valerio Grazini, quarto con 31/35, ma eliminato quando l’Italia è già certa del pass olimpico. Prima di lui, infatti, sono già usciti gli altri due contendenti in cerca del biglietto per i Giochi, ovvero il greco Ioannis Chatzitsakiroglou, quinto con 24/30 e lo slovacco Marian Kovacocy, sesto con 17/25.

Va ricordato che la carta olimpica centrata oggi dal tiratore italiano è assegnata in maniera non nominale all’Italia, dunque poi sarà il DT Albano Pera a determinare chi andrà a Tokyo. Visto il risultato odierno, il pass olimpico attribuito attraverso il ranking va in maniera nominale al tedesco Andreas Loew.

Foto: comunicato stampa FITAV

