Si sono disputati al Tav Belvedere di Uboldo, in provincia di Varese, i Campionati Italiani di trap misto del tiro a volo: nella categoria Eccellenza il titolo è andato a Jessica Rossi e Mauro De Filippis, delle Fiamme Oro, che hanno battuto in finale Alessia Iezzi e Daniele Resca dei Carabinieri. Nello scontro per il terzo posto, tra altre due coppie delle Fiamme Oro, invece, Erica Sessa e Lorenzo Ferrari hanno superato Simone Lorenzo Prosperi e Fiammetta Rossi.

Campionato Italiano di Trap Mixed Team

Eccellenza

1° Fiamme Oro 1(Jessica Rossi/Mauro De Filippis) 147/150, 46/50

2° Carabinieri IR (Alessia Iezzi e Daniele Resca) 147/150, 45

3° Fiamme Oro 5 (Erica Sessa/Lorenzo Ferrari) 46

4° Fiamme Oro 2 (Simone Lorenzo Prosperi/Fiammetta Rossi) 38

Prima Categoria

1° Fiamme Oro 8 (Sofia Littamé/Lorenzo Soldati) 142/150, 37/50

2° Carabinieri Giovanili (Gaia Ragazzini/Edoardo Anotonioli) 141, 33

3° San Fruttuoso 1 (Sharin Dassé/ Nicola Faccini) 138, 39

Seconda Categoria

1° Carli & De Luca (Claudia De Luca/Marco Carli) 139/150, 40

2° Berghem (Sabrina Panzeri/Gian Patrizio Gusmini) 137, 37

3° Cas Concaverde (Paola Zecchi/Marco Mangolini) 136, 33

Terza Categoria

1° Ale & Vale (Valentina Dolci/Alessandro Saladini) 136/150, 35

2° I Jolly (Amy Gasparetto/Nicola Caretta) 129, 34

3° I Grioni (Martina Grioni/Matteo Grioni) 122, 36

