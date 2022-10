Diana Bacosi e Gabriele Rossetti (Italia 1) hanno conquistato la medaglia d’argento nello skeet a coppie miste, nuova specialità olimpica, ai Mondiali 2022 di tiro a volo. Gli azzurri si sono dovuti arrendere a Gran Bretagna 1 nella finale andata in scena ad Osijek, Croazia, mentre i bronzi sono finiti al collo di Francia 1 e Kazakistan 2.

Trionfo per la coppia composta da Ben Llewellin ed Amber Hill, la quale supera in una sfida tiratissima e decisa all’ultima serie il duo azzurro, sconfitto al termine delle cinque serie previste con lo score di 7-3. Inizio equilibrato, con il 7-7 che porta un punto a testa, poi i britannici conquistano la seconda serie per 8-7. Pronta risposta degli azzurri, che vincono la terza tornata per 8-6. Con lo score di 7-6 i britannici vincono la quarta serie e vanno sul 5-3, infine l’8-7 finale per i britannici sancisce il 7-3 complessivo che dà l’argento agli azzurri.

Nella prima finale per il bronzo Francia 1 di Nicolas Lejeune e Lucie Anastassiou supera Stati Uniti 2 di Dustan Taylor e Samantha Simonton per 7-1: gli statunitensi pareggiano la seconda serie per 5-5, ma i transalpini conquistano la prima per 7-5 e la terza per 8-7. Nel quarto duello i francesi fanno 7/8, mentre Taylor fa 3/4 facendo scattare il Golden Hit.

Nella seconda finale per il bronzo Kazakistan 2 di Eduard Yechshenko ed Assem Orynbay supera per 6-4 Gran Bretagna 2 di Emily Jane Hibbs ed Arran Colin Eccleston: la prima e la quarta serie finiscono in parità a quota 7, la seconda va ai kazaki e la terza ai britannici, sempre per 7-6. Nell’ultimo duello i kazaki fanno 7/8, mentre Hibbs fa 2/4 facendo scattare il Golden Hit.

