Assegnato il primo titolo ai Giochi Olimpici di Tokyo: si è disputata infatti la finale della carabina ad aria compressa 10 metri femminile, che ha visto andare il primo oro olimpico della rassegna alla Cina, con argento al ROC e bronzo alla Svizzera. Fuori nelle qualificazioni l’azzurra Sofia Ceccarello.

Il successo va infatti alla cinese Yang Qian, prima con il record olimpico di 251.8, che batte la rappresentante del ROC (Comitato Olimpico Russo) Anastasiia Galashina, a quota 251.1, mentre completa il podio l’elvetica Nina Christen, terza con 230.6, infine si classifica quarta la norvegese Jeanette Hegg Duestad, a quota 209.3.

Quinta posizione per la transalpina Oceanne Muller, a quota 187.7, davanti alla statunitense Mary Carolynn Tucker, sesta con 166.0. Settima piazza per la sudcoreana Kwon Eunji con 145.4, infine chiude in ottava ed ultima posizione in finale l’altra sudcoreana Park Heemoon, a quota 119.1.

