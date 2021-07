Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Tiro Skeet | Finali 07:40-10:18 Live

9:02 SUBITO ERRORE PER CASSANDRO!

Parte con un errore al quarto piattello la serie dell’azzurro che si presentava a questa finale con uno score di 124/125.Forse un po’ di tensione potrebbe essergli costata cara. Cassandro è l'unico ad essere partito con un errore nella prima serie e già a rischio eliminazione

Tokyo 2020 Il tiro a Tokyo 2020: formula, qualificati, calendario 26/04/2021 A 16:14

8.55 TOCCA AGLI UOMINI! CASSANDRO SOGNA UNA MEDAGLIA

Dopo l’argento di Diana Bacosi è tempo di tifare un altro azzurro che può regalare un altro metallo in questa mattinata esaltante per i colori azzurri: Tammaro Cassandro, 28enne di Capua alla prima partecipazione ai Giochi Olimpici, si presenta col secondo pettorale nella finale uomini che vede

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. !

8.41 DIANA BACOSI D’ARGENTO, ORO AD AMBER ENGLISH!

Cinque anni dopo l’oro a Rio 2016, Diana Bacosi si porta a casa la medaglia d’argento nella finale dello skeet femminile. A battere la 38enne umbra è solo l’americana Amber English che nell’ultima sessione, quella per l’oro è stata infallibile, frantumando 9 piattelli chiudendo con 56/60 mentre Diana ha commesso un errore in più ed ha chiuso con lo score di 55/60.

8:38 BACOSI DUE ERRORI PESANTI, ENGLISH AVANTI

Errore pesante di Diana Bacosi nel terzo e nel quinto piattello dell’ultima serie, 6/6 per la English che mette il naso avanti e sale 53 a 51.

8:35 BACOSI CHIUDE CON 47/50! E’ SFIDA CON L’ORO CON ENGLISH

Dopo 50 piattelli l’azzurra chiude con tre errori ma sbaglia anche English e saranno l’azzurra e la statunitense a giocarsi la medaglia d’oro. Mentre la medaglia di bronzo va alla cinese Meng.

8:33 ERRORE BACOSI SORPASSO ENGLISH!

La penultima sessione si avvia con un errore all’ultimo piattello per Bacosi che cede lo scettro della classifica ad English che comanda 44/43.

8:30 BACOSI ED ENGLISH AL COMANDO CON 38/40! ELIMINATA IMPRASETURK

Diana Bacosi riscatta prontamente l’errore e chiude la terza sessione con un 4/4, senza pecche anche l’ultima tornata di piattelli di English che resta agganciata. Eliminata la tailandese a contendersi l’oro saranno Meng, English e Bacosi.

8:27 ERRORE BACOSI, ENGLISH LA AGGANCIA AL COMANDO!

Al 36esimo piattello Bacosi commette il suo secondo errore che porta il suo score a 34/36 e permette ad Amber English di agganciarla in vetta alla classifica Meng e Impraseturk restano in scia più staccate.

8:25 BACOSI CONTINUA A MACINARE: 33/34 E RESTA AL COMANDO

Diana Bacosi continua a dare spettacolo ed approccia alla grande anche la terza sessione di piattelli: 4/4 per uno score che sale a 33 e le permette di restare in testa con un punto di margine sulla statunitense English.

8:22 ENGLISH SBAGLIA, BACOSI NO: DIANA AVANTI ALLA FINE DELLA 2a SESSIONE!

Straordinaria Bacosi che chiude la seconda sessione senza pecche (29/30) mentre English non riesce a colpire l’ultimo piattello della seconda fase e deve accontentarsi del secondo posto: Diana al comando! Mentre la tedesca Nadine Messerschmidt esce di scena. Restano in 4 a giocarsi le medaglie.

8:19 BACOSI OK ALTRI DUE PIATTELLI, E’ TESTA A TESTA CON ENGLISH!

Diana ancora perfetta colpisce altri due piattelli e resta al comando a pari punti con English.

8:13 ELIMINATA LA RUSSA VINOGRADOVA, BACOSI COMANDA CON 23/24!

Dopo la prima serie saluta la competizione la russa Vinogradova mentre Bacosi continua a frantumare piattelli quattro su quattro per iniziare la seconda sessione e sale a 23/24, stesso punteggio della English che resta in scia. Mentre alle loro spalle con due errori troviamo la tailandese Isarapa Impraseturk.

8:10 BACOSI NON TRADISCE 19/20!

Diana glaciale nuovo 4/4 che le permette di restare leader, zero errori anche per Amber English che diventa a questo punto la sfidante più accesa per la medaglia d’oro.

8:07 BACOSI SI RISCATTA,PRIMO ERRORE PER ENGLISH!

Reazione da campionessa di Bacosi che polverizza i due piattelli e riscatta l’errore nella quarta sezione portando lo score a 15/16. Sbaglia anche English ed è parita!!

8:04 ALTRO ERRORE PER LA CINESE, BACOSI 13/14!

Primo errore di Diana Bacosi nel quarto piattello della quarta serie che viene scavalcata in testa alla classifica dalla statunitense English, unica senza errori. Secondo errore invece per la Meng mentre la thailandese Isarapa Impraseturk aggancia l'azzurra a quota 13/14.

7:57 UN ERRORE PER MENG, BACOSI 10/10!

Primo errore per Wei Meng all’ultimo piattello della terza serie: l’azzurra invece ha il ghiaccio nelle vene e non si fa sfuggire questa occasione e polverizza tutti i piattelli portandosi avanti. 10/10 anche per la statunitense Amber English.

7:55 BACOSI RISPONDE COLPO SU COLPO!

Due piattelli frantumati anche nella seconda serie e 6/6 per restare in scia alla cinese Wei Meng anch’essa infallibile. Finora solo la russa Vinogradova non ha fatto percorso netto, compiendo due errori.

7:52 INIZIA BENE DIANA! ZERO ERRORI NELLA PRIMA SERIE

Scatta senza errori l’avventura di Bacosi, con un 4/4 la tiene incollata alla cinese Wei Meng.

7.50 ATLETE NELLA FOSSA!

Le sei atlete sono entrate nell’arena dell’Asaka Shooting-Shotgun Ranges, inizierà a tirare la cinese Wei Meng.

7.45 LE SFIDANTI DI BACOSI IN QUESTA FINALE

Diana Bacosi in questa finale si presenta con la seconda prestazione dopo le qualificazioni e un errore in più della cinese Wei Meng capace di frantumare 124 piattelli su 125 totali. La 38enne campionessa umbra invece si presenta con uno score di 123 piattelli su 125. L’italiana vanta due piattelli di margine su Amber English (USA) che chiude in terza posizione a quota 121, poi col dorsale 4 troviamo Isarapa Impraseturk (Thailandia), che allo shoot-off ha regolato Nadine Messerschmidt (Germania), dorsale numero 5, e Natalia Vinogradova (ROC), che deve accontentarsi dell’ultimo dorsale. Nulla da fare per Chiara Cainero che ha fallito l’accesso all’atto conclusivo chiudendo al 20° posto le qualificazioni (114/125).

L'ASAKA SHOOTING RANGE: IL REGNO DI TIRO A VOLO E TIRO A SEGNO

7.40 TUTTO PRONTO PER LA FINALE DI SKEET FEMMINILE!

Amici di Eurosport buongiorno e benvenuti, fra pochissimi minuti vi racconteremo in diretta scritta la finale dello skeet femminile (orario d'inizio ore 7:50 italiane) e a seguire la finale dello skeet maschile. L'Italia si presenta a questo appuntamento con due atleti in lizza per la medaglia in entrambe questi atti: Diana Bacosi, campionessa olimpica in carica che proverà a bissare l'oro olimpico di Rio 2016 e che ha chiuso le qualificazioni con lo score di 115 bersagli su 117, e Tammaro Cassandro, 28enne tiratore di Capua all'esordio ai Giochi che ha strappato il pass per la finale con zero errori.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!!

SPORT EXPLAINER: Tiro a volo

Tokyo 2020 Tiro a Volo: Diana Bacosi al comando nello skeet IERI A 06:46