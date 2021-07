La portabandiera azzurra alza bandiera bianca. Jessica Rossi, pluri-campionessa di tiro a volo, manca incredibilmente l'accesso alla finale del trap. Sei errori sui 125 colpi le consegnano un 119 finale che per un solo colpo le toglie l'ingresso nelle sei tiratrici che si giocheranno le medaglie. Tra queste c'é invece l'altra azzurra Silvana Stanco, che con un 121 complessivo stacca il pass come terza nel punteggio complessivo.

Favorita per l'oro la slovacca Zuzana Štefečeková, giá due volte argento olimpico, che ha completato un percorso netto centrando 125 colpi su 125 nelle qualificazioni. La nostra Stanco si giocherá il podio con alcune atlete arrivate in finale a sorpresa, come la sanmarinese Perilli e l'Australiana Scanlan. Occhio anche a Penny Smith e Kayle Browning.

Questo l'elenco delle 6 qualificate alla finale (ore 7.30 in Italia)

Zuzana Štefečeková (Slovacchia) 125

Alessandra Perilli (San Marino) 122

Silvana Stanco (Italia) 121

Laetisha Scanlan (Australia) 121

Kayle Browning (Stati Uniti) 120

Penny Smith (Australia) 120

