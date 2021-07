Alessandra Perilli conquista un bronzo storico per San Marino, si tratta infatti della prima medaglia di sempre per il Titano! L'azzurra Silvana Stanco chiude quinta nel trap femminile; oro alla slovacca Stefecekova, grande favorita della vigilia, argento alla statunitense Browning.

San Marino nella storia

Finale tesissima all'Asaka Shooting, contraddistinta da un forte vento che condiziona la mira delle atlete: fioccano gli errori ed è l'australiana Penny Smith ad essere eliminata al venticinquesimo piattello; Silvana Stanco prova a recuperare terreno ma le avversarie sono impeccabili e così l'italo-svizzera è eliminata dopo i primi 30 piattelli. Peccato, se l'è giocata sino in fondo. A questo punto si materializza l'impresa di Alessandra Perilli che vince il testa a testa con l'australiana Scanlan e fa la storia della Serenissima Repubblica di San Marino, terzo Stato più piccolo d'Europa.

COSÌ PERILLI HA FATTO LA STORIA DI SAN MARINO

Le parole della Perilli

"E' un'emozione immensa, vado finalmente sul podio dopo nove anni di sacrifici e dopo Londra, dove fui quarta e ci rimasi male. Non so se ce l'avrei fatta ad aspettare altri tre anni. Sono felicissima, ma ho un pizzico di rammarico perché questa finale avrebbe anche potuto andare meglio. Però va bene, è la prima medaglia di San Marino, e ora lì non so cosa succederà. Sono un'eroina? Non esageriamo".

Stanco quinta, Slovacchia d'oro

Finale a due dall'esito telefonato: è la Stefecekova a far valere classe e sangue freddo. Argento per la statunitense Browning, Silvano Stanco come detto è quinta dopo un'esaltante cavalcata. Tutti aspettavano alla fossa olimpica la campionessa di Londra 2012, in finale si è piazzata invece questa ragazza 28enne metà zurighese metà irpina. Comunque una bella storia da raccontare.

