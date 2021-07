Diana Bacosi e la cinese Wei Meng sono le uniche tra le ventotto tiratrici in gara nelle qualificazioni dello skeet femminile del tiro a volo ai Giochi Olimpici di Tokyo ad aver fatto 75/75 al termine della prima giornata, in vista degli ultimi 50 piattelli di domani che precederanno la finale a 6 che assegnerà le medaglie.

Le due vantano due piattelli di margine su Austen Jewell Smith (USA) e Natalia Vinogradova (ROC), appaiate in terza posizione a quota 73, poi un quartetto si pone in quinta piazza pronto a darsi battaglia domani per la finale: si tratta di Isarapa Impraseturk (Thailandia), Lucie Anastassiou (Francia), Amber English (USA) e Nadine Messerschmidt (Germania), tutte a quota 72.

Tre piattelli di vantaggio dunque per Diana Bacosi sul settimo posto, ma l’altra faccia della medaglia in casa Italia è rappresentata dal 24° posto di Chiara Cainero, che non va oltre 67/75 ed a 50 piattelli dalla fine delle qualifiche ne ha cinque di ritardo dalla sesta posizione. Situazione che appare compromessa.

