L’Italia del trap misto di tiro a volo è fuori dalle finali per le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo: Jessica Rossi e Mauro De Filippis chiudono al 12° posto su 16 coppie con lo score di 141/150, soprattutto a causa del brutto 67/75 di Rossi, mentre De Filippis fa il suo con 74/75.

La finale per l’oro sarà tra la Spagna di Fatima Galvez (73/75) ed Alberto Fernandez (75/75) e la sorpresa di giornata, San Marino di Alessandra Perilli (74/75) e Gian Marco Berti (74/75), che fanno 148/150, con gli iberici che poi vincono lo shoot off per 1-0 e saranno i primi ad andare in pedana nello scontro diretto. La finale per il bronzo vedrà opposte Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova (74/75) ed Erik Varga (72/75) ed USA 2 di Madelynn Ann Bernau (75/75) e Brian Burrows (71/75), che totalizzano 146/150, con la coppia europea che poi vince lo shoot off per 11-10 e dunque sparerà per prima in finale

