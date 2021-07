Il primo turno delle qualificazioni del trap femminile di tiro a volo va in archivio alle Olimpiadi di Tokyo. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pedata dopo i primi 75 piattelli: a rappresentare l’Italia c’erano Silvana Stanco e la portabandiera Jessica Rossi.

L’italo-svizzera ha sbriciolato 74 bersagli volanti (24-25-25), una quota che la proietta in seconda posizione assieme alla sammarinese Alessandra Perilli, in un gruppo comandato dalla superfavorita slovacca Zuzana Stefecekova, che invece a chiuso a punteggio pieno 75/75.

Leggermente più indietro invece Jessica Rossi. L’emiliana ha rotto 72 piattelli (25-23-24) sistemandosi virtualmente nel gruppo delle seste, posizione ultima per l’eventuale accesso alla finale del 29 luglio.

Domani quindi sarà in programma il secondo e decisivo turno di qualificazione su ulteriori 50 piattelli (02.00-05.20), che proietterà all’atto per le medaglie – previsto dalle ore 07.30 – le migliori sei: le azzurre proveranno a giocarsi tutte le loro carte a disposizione.

Trap maschile: De Filippis c'è

Una sessione di qualifica molto combattuta. Alle Olimpiadi di Tokyo il tiro a volo archivia il primo turno delle eliminatorie del trap maschile, specialità nella quale l’Italia può schierare Mauro De Filippis. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pedana.

Dopo i primi 75 piattelli a disposizione, in attesa dei 50 decisivi di domani, che daranno ai migliori sei l’accesso alla finale per le medaglie (29 luglio, 08.30), l’azzurro si attesa nel gruppo dei primi. Il tarantino ne ha sbriciolati 74 (25-24-25) ed è appaiato al kuwaitiano Abdulrahman Al-Faihan, al thailandese Savate Sresthaporn, al ceco Jiri Liptak e al sammarinese Gian Marco Berti.

Attenzione però perché alle spalle di questo plotoncino di shooters si trovano ben 8 tiratori che, a quota 73, possono tranquillamente continuare a credere nel pass per la finale. All’Asaka Shooting-Shotgun Ranges regna quindi l’incertezza e come sempre in questi casi le chiacchiere “stanno a zero”: la parola andrà alle pedane.

