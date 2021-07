Tiro

OLIMPIADI, TIRO: DIANA BACOSI DOPO 5 ANNI ANCORA SUL PODIO: ECCO IL SUO ARGENTO

Un'altra medaglia per la nostra tiratrice umbra, che sfiora il bis di Rio 2016 con un oro mancato solo per un solo bersaglio. Questo argento non sminuisce, anzi esalta, la campionessa azzurra.

00:06:28, un' ora fa