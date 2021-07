Nella finale del trap maschile di tiro a volo alle Olimpiadi di Tokyo non ci sarà nessun rappresentante italiano. Mauro De Filippis, l’azzurro impegnato sulle pedane nipponiche, non è infatti riuscito a conquistare il pass per l’atto conclusivo della specialità.

Sbriciolando 122 dei 125 piattelli a disposizione in questi due giorni di qualificazioni (25-24-25-23-25), il tarantino si era garantito l’approdo a un maxi shoot-off a sei dal quale però è uscito dopo il primo piattello di spareggio. A costare carissimo quindi è stato quel basso punteggio nella quarta serie, la prima odierna, quando fare 23/25 era già diventato delittuoso.

A far parte della finale saranno invece: il forte rappresentante della Repubblica Ceca Jiri Liptak (124/125), l’esperto britannico Matthew John Coward-Holley (123/125, + 21), il sornione kuwaitiano Abdulrahman Al-Faihan (123/125, + 20), l‘altro ceco in concorso ossia David Kostelecky (123/125, +5), la sorpresa cinese Haicheng Yu (123/125, +2) e infine il messicano Jorge Martin Orozco Diaz (122/125, + 17), bravo a vincere lo shoot off nel quale, come detto in precedenza, era impegnato anche De Filippis.

Europa, Asia e America: tre i continenti che saranno coinvolti nel contest che scatterà alle 08.30 e che assegnerà le medaglie a Tokyo, a testimonianza della straordinaria universalità del tiro a volo.

