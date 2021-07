Ancora! Due giorni dopo aver vinto la prima medaglia nella sua storia ai Giochi Olimpici , il Titano si fregia di un altro alloro:"migliora" il bronzo dinel trap singolo femminile, con la nativa di Rimini ancora protagonista, stavolta insieme al compagno di squadra. Il duo si arrende solamente alla Spagna in una finale tiratissima, conclusasi sul 41-40 in favore della coppia Fatima Galvez-Alberto Fernandez. Bronzo agli Stati Uniti. Perilli e Berti erano arrivati in finale grazie a uno strepitoso 148/150 nelle qualificazioni (un errore a testa). All'ultimo atto, invece, lui ha sbagliato 8 piattelli mentre lei è stata ancora eccellente con un ottimo 23/25.