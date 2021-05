Il merito è di Sofia Ceccarello che dopo il bronzo “opaco” ottenuto nel contest di carabina ad aria compressa dalla distanza dei 10 metri si prende l’oro nel concorso di carabina 3 posizioni dalla distanza dei 50 metri conquistando anche il pass per i Giochi di Tokyo.

Semplicemente straordinaria l’azzurra che fa capire subito di essere in palla e di non temere neppure qualche – fisiologico – calo fra una serie e l’altra e fra una posizione di sparo e l’altra. Dopo i primi quindici colpi in ginocchio la rappresentante tricolore fa registrare 153,3 punti, che diventano 310,6 al termine delle serie a terra. Arriva quindi il momento del tutto per tutto, coi tiri in piedi.

Le avversarie da tenere d’occhio sono sia quelle per la carta olimpica sia quelle per la medaglia continentale. Si va con gli spari in piedi, Ceccarello apre male ma dopo un paio di colpi aggiusta notevolmente la rosata a suon di 10 e più. La ravennate oscilla fra la quarta e la prima posizione in un crescendo che, quando inizia l’eliminazione progressiva dal quint’ultimo colpo in poi, la sistema nelle posizioni di testa.

Tokyo 2020 Jessica Rossi: "A Tokyo per cancellare Rio 2016" 20/05/2021 A 14:19

Ultimi colpi: le estromissioni dell’elvetica Franziska Stark (ottava a 407,2 punti) e delle tedesche Jolyn Beer (sesta a 417,4) ed Amelie Kleinmanns regala il pass a Tokyo all’azzurra che da lì si carica ingaggiando la battaglia per l’oro. La norvegese Jeanette Hegg Duestad cede dovendosi accontentare del bronzo (453,1), mentre a non mollare e a giocarsi il tutto per tutto all’ultimo colpo con Sofia Ceccarello è la russa Yulia Zykova.

Il punteggio dice 454.2 punti a testa: uno sparo. Ceccarello trova un meraviglioso 10.5, la sua rivale un tenue 8.7. E’ oro per l’Italia e la soddisfazione del sesto pass olimpico per Tokyo, che vuol dire fra l’altro record della gestione recente azzurra. A Rio infatti erano stati cinque i ticket ottenuti per la vetrina a Cinque Cerchi.

Tokyo 2020 A lezione di tiro al volo con Jessica Rossi 20/05/2021 A 13:38