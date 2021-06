Miglior viatico per le Olimpiadi non poteva esserci: nell’ultimo appuntamento internazionale prima dei Giochi, la tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek, in Croazia, nel trap femminile, arriva la doppietta azzurra con le due italiane che voleranno a Tokyo.

Silvana Stanco - Mondiali Tiro a volo Cina 2018 Credit Foto Imago

Silvana Stanco, infatti, batte Jessica Rossi, con quest’ultima che sarà anche portabandiera italiana in Giappone: finisce 46-44 nei 50 piattelli della finale, con l’ultimo errore di Rossi che arriva a punteggio ormai acquisito. Al terzo posto si piazza la slovacca Jana Spotakova, con 33/40.

Elia Viviani e Jessica Rossi col Presidente Sergio Mattarella Credit Foto Instagram

Resta ai piedi del podio, quarta, la britannica Sarah Wixey, con 28/35, la quale paga il piazzamento peggiore rispetto alla slovacca in qualifica, mentre è quinta la tedesca Kathrin Murche, con 20/30, infine è sesta l’altra britannica Kirsty Hegarty, con 13/25.

