Il team olimpico dei rifugiati, in procinto di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021, è bloccato a Doha a causa di una positività al Covid-19. La squadra sta completando la propria preparazione nella capitale del Qatar prima di viaggiare alla volta di Tokyo. Si tratta di uno degli “official” al seguito degli atleti, una persona vaccinata con la prima dose e che risulta asintomatica.



Atleti e tecnici rimangono bloccati nel Paese, dove comunque continuano test e allenamenti in condizioni di sicurezza.

Va ricordato che tra gli accompagnatori bloccati figura Niccolò Campriani, pluri Campione Olimpico nel tiro a segno. Il toscano sta seguendo la tiratrice eritrea Luna Solomon, affiancata in questi anni a Losanna. Il team è composto da 29 atleti: a parte il caso positivo, tutti gli altri componenti della squadra sono negativi ma si è deciso per il momento di fermare il viaggio a Tokyo. La speranza è naturalmente quella di salire sull’aereo e andare in Giappone, dove venerdì 23 luglio inizierà la rassegna a cinque cerchi.

