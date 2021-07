"Dedico questa medaglia d'argento a tutti gli italiani, perché abbiamo sofferto tanto – ha dichiarato Diana Bacosi dopo la finale dello skeet – abbiamo resistito alle difficoltà, abbiamo cantato sui balconi ce ne siamo inventate di tutte. Io avevo paura di entrare in contatto con qualcosa, di portare qualcosa a mio figlio. Quando uno vive con la paura non è sereno. Per un periodo sono stata chiusa in casa, non volevo uscire”. Il cuore oltre l'ostacolo.

Nessuna donna ha centrato il bis olimpico

Come ha ricordato il nostro Massimiliano Ambesi sulla sua pagina Facebook, a distanza di cinque anni, la "signora dello skeet" si è confermata sul podio olimpico pur non riuscendo a sfatare la maledizione che ha sempre colpito le detentrici del titolo: nella storia olimpica del tiro a volo (skeet, trap, double trap), nessuna donna è mai riuscita a difendere il titolo. Lo skeet femminile, entrato nel programma olimpico in occasione dell’edizione di Sidney del 2000, si conferma, in ogni caso, un terreno di pesca privilegiato per il movimento azzurro, che vanta ora la bellezza di due titoli e quattro medaglie complessive, equamente distribuite tra Bacosi e Cainero, nell’occasione eliminata in qualificazione.

