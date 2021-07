Un argento che sa di beffa per il punteggio finale e per il valore dell'avversaria, sicuramente alla portata della nostra campionissima Diana Bacosi. Ma allo stesso modo un'altra medaglia che certifica il valore della nostra tiratrice umbra, ormai da anni ad altissimi livelli nello skeet. L'oro, per quello che sarebbe stato il bis di Rio 2016, é sfumato proprio alla fine, sul piú bello, con due errori inaspettati che hanno spianato la strada all'americana English.

Nel primo round Bacosi chiude al comando, con un bellissimo 19 su 20, a pari merito con l'americana Amber English. La cinese Meng Wei, una delle grandi favorite che aveva chiuso al comando la qualificazione, sbaglia ben tre volte e chiude quarta con 17/20. Mentre viene eliminata la russa Natalia Vinogradova. Nel secondo round Diana è ancora perfetta, mentre sbagliano sia l'americana English che la thailandese Imprasertsuk. Viene invece eliminata la tedesca Nadine Messerschmidt.

Nel terzo round viene eliminata Imprasertsuk, mentre Bacosi sbaglia un colpo e si fa agganciare a quota 38 dall'americana. A due lunghezze la cinese Wei. All'inizio del quarto round Bacosi, giá certa di una medaglia, sbaglia ancora e viene superata da English (44 a 43). Nel quinto round, quello che porta a 50 colpi, Bacosi é perfetta e così lascia dietro la cinese Wei, che chiude al terzo posto.

Nella finale a due Diana Bacosi commette due errori, mentre l'americana Amber English sbaglia una sola volta e si prende la medaglia d'oro (56 a 55 il punteggio finale).

