L’ultima specialità ad aver assegnato, oltre al titolo ed alle medaglie, anche un pass olimpico agli Europei di tiro a segno 2021 in corso ad Osijek (Croazia) è stata la pistola automatica 25 metri senior maschile, che ha appena visto disputarsi la finale, con l’Italia che ha staccato il biglietto per i Giochi grazie al quarto posto di Tommaso Chelli.

Si tratta di un quarto posto dolcissimo per Tommaso Chelli, eliminato ai piedi del podio con 18/30, non prima di essersi messo alle spalle però i due rivali diretti per la carta olimpica, ovvero l’estone Peeter Olesk, quinto con 14/25 (ma otterrà il pass attraverso il ranking), e l’ucraino Maksym Horodynets, sesto ed ultimo con lo score di 11/20.

Tokyo 2020 Ceccarello, cecchino d’Italia! Per l’azzurra oro e pass olimpico 30/05/2021 A 15:01

A mettersi al collo la medaglia d’oro è il transalpino Jean Quiquampoix, con lo score di 32/40, che precede il russo Leonid Ekimov, secondo con 29/40. Bronzo per l’altro francese Clement Bessaguet, terzo con 24/35, fermato nelle ultime due serie da due “no function” che gli sono costati due colpi di penalità ed un metallo più pregiato. Per l’Italia dunque arriva il settimo pass nel tiro a segno. Di seguito l’elenco completo delle carte olimpiche (non nominali) ottenute dagli azzurri.

Tiro a segno: Riccardo Mazzetti oro europeo nella pistola automatica 25 metri

QUALIFICATI ITALIA OLIMPIADI NEL TIRO A SEGNO

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Marco De Nicolo)*

Carabina libera 3 posizioni 50 metri maschile (conquistato da Lorenzo Bacci)*

Carabina 10 metri aria compressa maschile (conquistato da Marco Suppini)*

Pistola automatica 25 metri maschile (conquistato da Riccardo Mazzetti)*

Pistola 10 metri maschile (conquistato da Paolo Monna)*

Carabina libera 3 posizioni 50 metri femminile (conquistato da Sofia Ceccarello)*

Pistola automatica 25 metri maschile (conquistato da Tommaso Chelli)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dal Direttore Tecnico a ridosso dell’evento.

Tokyo nel mirino: Campriani aiuta i rifugiati nel tiro a segno

Tokyo 2020 Jessica Rossi: "A Tokyo per cancellare Rio 2016" 20/05/2021 A 14:19