Tammaro Cassandro, dopo una qualificazione eccellente, chiusa al primo posto a pari merito con il francese Eric Delaunay, inizia male la finale, sbagliando subito il quarto colpo. L'italiano non si perde comunque d'animo, ma è costretto a inseguire il finlandese Kallioinen, l'americano Hancock e l'atleta del Kuwait Alrashidi, perfetti nella prima parte di gara. Gli errori si susseguono e il 16/20 con cui conclude il primo round è impietoso. Subito eliminato dalla finale, chiusa quindi al sesto posto.

Medaglia d'ro per l'americano Vincent Hancock, argento per il danese Jensen, bronzo per il Kuwait con il 57enne Alrashidi.

