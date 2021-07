La tiratrice britannica Amber Hill è risultata positiva al COVID e sarà costretta a rinunciare ai Giochi: la 23enne, attuale numero 1 al mondo nello skeet femminile, non sarà rimpiazzata da una connazionale. Viene a mancare così un’avversaria molto forte per Chiara Cainero e Diana Bacosi. Il test positivo risalirebbe a ieri e sarebbe proprio l’ultimo effettuato prima della partenza per il Giappone. Salgono a 16 gli atleti esclusi dai giochi per via della positività al Covid.

A SkySports.com la britannica ha affermato: “Non ci sono parole per descrivere come mi sento in questo momento. Dopo cinque anni di allenamento e preparazione, sono assolutamente devastata nel dire che ieri sera ho ricevuto un test Covid-19 positivo, il che significa che ho dovuto ritirarmi dalla squadra di tiro del Team GB. Anche se non ho alcun sintomo, ora mi isolerò secondo le indicazioni del Governo. Vorrei augurare buona fortuna a tutto il Team GB che è a Tokyo, in particolare alla squadra di tiro che mi ha supportato enormemente durante la mia carriera. Tornerò da questo, ma in questo momento ho bisogno di un po’ di tempo per riflettere e prendere atto di quanto è successo“.

Amber Hill, esclusa per Covid Credit Foto Getty Images

Il capo missione del team GB, Mark England, ha dichiarato: “Il mio cuore è con Amber e siamo dispiaciuti per lei che non sia in grado di unirsi a noi a Tokyo. È un’atleta incredibilmente dotata e speriamo vivamente di rivederla ai futuri Giochi Olimpici. Questa è una situazione incredibilmente triste per Amber dopo aver lavorato così duramente per guadagnare il suo posto olimpico per il Team GB. Il nostro obiettivo ora è assicurarci che Amber sia al sicuro e in salute, sia fisicamente che mentalmente, per aiutarla in questo periodo difficile“.

