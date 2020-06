Tragedia nel tiro a segno: Bobana Velickovic muore a seguito delle complicazioni del parto

Dal nostro partner OAsport.it

Sono giorni tristi per il tiro a segno internazionale. La tiratrice serba di pistola ad aria compressa 10m – di 30 anni – Bobana Velickovic è infatti deceduta nella giornata di domenica 21 giugno a seguito di complicazioni nel corso del parto.

La donna, che solo pochi mesi fa era riuscita a salire sul gradino più alto del podio agli Europei a 10m a Wroclaw mettendosi l’oro al collo, è comunque riuscita a dare alla luce la bambina che teneva in grembo (che non è in pericolo di morte), non riuscendo però a superare le difficoltà sanitarie da cui era afflitta da una ventina di giorni, gli ultimi sette purtroppo in stato di incoscienza.

Tiro Chiara Cainero: "Giusto rinviare le Olimpiadi. Mi mancano le gare, ma è bello stare in famiglia" 29/03/2020 A 18:07

Sui social in tanti si sono adoperati per ricordarla, in un momento in cui fra l’altro l’attività planetaria sta piano piano riprendendo la sua normalità.

In carriera Velickovic si era resa protagonista di due partecipazioni ai Giochi Olimpici (Rio 2016, Londra 2012), il suo palmares più ricco vantava tre titoli europei individuali (2010, 2012, 2020), una medaglia di bronzo sempre a livello continentale (2018) e una vittoria in Coppa del Mondo (Monaco di Baviera 2016).

michele.cassano@oasport.it

Tokyo 2020 Tiro a segno: argento agli Europei per Monna nella pistola da 10 metri, è pass per Tokyo 2020 28/02/2020 A 19:06