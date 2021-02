Billy Moger non si è arreso e si regala una delle più grandi soddisfazioni della sua vita. Facciamo un piccolo passo indietro: nel 2017 il 21enne britannico aveva perso entrambe le gambe a causa di un terribile incidente in una gara di F4 a Donington. La voglia di gareggiare e di mettersi in gioco però non si è mai spenta in lui nonostante le tante sofferenze. Ora, dopo il successo nel 2019 del GP di Pau, il ragazzo nativo di Charlwood ha firmato una nuova straordinaria impresa.

Moger, dopo 4 giorni, è riuscito a completare i 226 chilometri di triathlon nella categoria Ironman della “Billy’s Big Challenge”. Ma non finisce qui. Perchè il giovane della Contea del Surrey, dopo aver terminato le prove in bicicletta, camminate e remate in kayak, ha deciso di donare in beneficenza il ricavato della sua epopea. Nello specifico Billy aiuterà l’associazione “Comic Relief” che dà sostegno ai bambini poveri nel mondo. Un gesto di gratitudine per non dimenticare anche l'aiuto ricevuto nel suo momento più buio.