Nuoto, ciclismo, corsa: non esiste posto migliore di Maiorca per praticare questi sport. Gli appassionati di triathlon ne sono ben consapevoli, e si riversano in massa sull'isola per allenarsi e gareggiare ne corso di tutta l'estate.

Questo gioiello delle Baleari offre ai triatleti tutto ciò di cui hanno bisogno per svolgere la loro disciplina, a partire, ovviamente, dalla preparazione all'evento. Maiorca offre condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli, che esaltano il fascino di questa destinazione. L'isola infatti beneficia di un clima soleggiato tutto l'anno ( oltre 300 giorni di sole all'anno) e di temperature miti in autunno e in inverno. È il luogo perfetto dove migliorare la propria condizione fisica e partecipare anche a qualche competizione in qualsiasi stagione!

Il Peguera challenge, per chiudere in bellezza la stagione

Per sfruttare al meglio questo clima eccezionale, Mallorca ha predisposto numerosi campi di allenamento in tutta l'isola, dove i triatleti vengono assistiti da professionisti per prepararsi al prossimo evento sportivo, come il Peguera Challenge, uno dei più prestigiosi appuntamenti di Maiorca, che si svolgerà il 15 ottobre a Calvia. Questo evento internazionale prevede 1,9 km di nuoto, 90 km in bicicletta e 21,1 km di corsa.

Per avere le migliori possibilità di ottenere buoni risultati, i partecipanti potranno beneficiare di condizioni di allenamento ottimali in loco. A poca distanza dal campo di gara, all'estremo ovest dell'isola, sono a disposizione dei triatleti numerosi Training Campus. Questi campi di allenamento sono dotati di strutture ultramoderne e di allenatori personali per aiutare i concorrenti ad allenarsi al meglio.

Condizioni di allenamento ottimali

Per prepararsi alla frazione di nuoto dell'evento, i partecipanti possono allenarsi nella piscina riscaldata di Peguera. E per chi vuole perfezionare lo stile libero sotto il sole di Maiorca, uno dei campi di allenamento dispone anche di una piscina all'aperto vicina al Mar Mediterraneo.

Qui si trova anche l'impianto sportivo, imprescindibile per gli atleti che desiderano migliorare la propria condizione fisica e la resistenza. Infine, per concentrarsi su corsa e ciclismo, il Campus di allenamento di Peguera offre agli atleti percorsi ciclabili e tutto ciò di cui hanno bisogno per la manutenzione della loro bicicletta, nonché piste di corsa indoor e all'aperto.

Se volete approfittare di questi servizi di altissimo livello, potete ottenere il 75% di sconto sconto scegliendo di soggiornare in uno degli hotel partner di Peguera SportRegions.

Tantissimi eventi e novità previsti per il 2023

Nonostante il Peguera Challenge rappresenti l'ultimo evento della stagione di triathlon di Maiorca, il 2023 riserverà molti nuovi imperdibili appuntamenti agli appassionati di sport. Come sempre si terranno i classici triathlon di Portocolom, l'Ironman di Zafiro, l'Ironman di Maiorca e il triathlon olimpico, che si susseguiranno da aprile a maggio, il periodo d'oro dell'isola per questa disciplina. Infine, il triathlon di Maiorca, che si terrà a settembre, e il triathlon di Peguera, a ottobre, chiuderanno l'anno in bellezza.

Grazie ai vari percorsi e alle distanze di gara proposte tutto l'anno, i triatleti che vogliono scoprire Maiorca hanno solo l'imbarazzo della scelta. Ma alcune caratteristiche dell'isola rimangono invariate: il clima mite, la vicinanza geografica con tutta l'Europa, la sua rinomata gastronomia, la magnificenza e la diversità del suo paesaggio, la ricchezza della sua cultura e... la qualità dei suoi triathlon!

