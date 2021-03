Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui triathlon, con i criteri di qualificazione, il calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo delle gare di, con i criteri di qualificazione, il calendario e alcune curiosità.

Sede e formula delle gare

Le prove di triathlon si terranno tra il 26 e il 31 luglio 2021 all'Odaiba Marine Park di Tokyo. Nelle prove individuali, maschile e femminile, sono previsti 1500 metri di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Si gareggia tutti insieme. La novità è l'introduzione della prova a squadre mista: ogni Paese schiererà due uomini e due donne e ciascuno di loro sarà impegnato in 300 metri di nuoto, 8 km di bici e 2 km di corsa.

Triathlon Billy Monger, che impresa: il pilota senza gambe che ha completato il triathlon 27/02/2021 A 17:50

Qualificazione

Nelle prove individuali parteciperanno 55 atleti. L'accesso alla gara olimpica avverrà prima tramite una gara di qualificazione e poi attraverso i ranking (con date da stabilire), dove verranno presi in considerazione i/le migliori 26 della graduatoria. Oltre a questo, verrà riservato un posto per continente per i migliori del ranking non qualificatisi coi criteri precedenti. Il Giappone ha due posti garantiti per genere in quanto Paese ospitante. Gli ultimi due posti verranno assegnati su invito da un'apposita commissione. Il World Triathlon Executive Board ha comunicato che i processi di qualificazione non riprenderanno prima del 1° maggio.

Calendario

26 luglio - gara maschile

27 luglio - gara femminile

31 luglio - gara a squadre

L'Italia

La carta migliore per la squadra italiana è Alessandro Fabian, che punta alla terza partecipazione olimpica dopo il decimo posto di Londra 2012 e il 14esimo di Rio 2016. Ad oggi il migliore dei nostri nel ranking mondiale. In campo femminile, Alice Betto si trova a ridosso della top 10.

Storia

Il triathlon è entrato nel programma olimpico a Sydney 2000, quindi quella giapponese sarà la sua sesta presenza a cinque cerchi. In cima al medagliere complessivo ci sono Gran Bretagna e Svizzera, forti di due ori e cinque podi totali ciascuna. Tra gli uomini, il britannico Alistair Brownlee ha vinto le ultime due edizioni, con il fratello Jonathan bronzo e argento tra Londra e Rio. Tra le donne, l'elvetica Nicola Spirig è l'unica con due medaglie: oro a Londra e argento a Rio. L'Italia non è mai salita sul podio.

Ultimate Garden Clash: la sfida di triathlon in giardino va al francese Kevin Mayer

Triathlon Fabian: “Penso che le Olimpiadi si faranno" 16/11/2020 A 16:19