1:24 - Italiani al traguardo

Arrivano al traguardo gli azzurri Gianluca Pozzatti (37°) e Delian Stateff (39°).

1:22 - Scene di estrema fatica al traguardo

Scene che forse la regia avrebbe fatto meglio a non inquadrare, ma di grande fatica: atleti che si accasciano a terra, vomitano, barcollano... Lo stesso Blummenfelt, dopo aver vomitato diverse volte, viene portato via in sedia a rotelle.

1:20 - Vince Blummenfelt, secondo Yee

Bellissima vittoria di Blummenfelt, secondo il giovanissimo Yeee. Chiude terzo Wilde. Dietro il vuoto, per ora non arriva più nessuno.

1:18 - Blummenfelt ha gran margine

Blummenfelt entra nella zona d'arrivo, gran vantaggio su Yee.

1:16 - Vola via Blummenfelt

Il norvegese tenta lo strappo e in sofferenza effettua un doppiaggio con un passo da ottocentista. Sta correndo a un ritmo forsennato.

1:13 - Italiani lontani

Quando appunto mancano 2.5 km, gli azzurri in gara sono molto staccati: Delian Stateff e Gianluca Pozzatti viaggiano asseme intorno alla 30esima posizione. In testa c'è il britannico Yee, secondo il norvegese Blummenfelt e terzo lil neozelandese Wilde. I tre sono molto vicini, potrebbe esserci un arrivo con sprint finale.

1:10 - Ultime fasi della frazione di corsa

La gara di triathlon è partita a un orario antelucano per il giappone per non sfiancare gli atleti: le temprature sono già alte e umide. E siamo già all'ultimo giro di corsa. Jonathan Brownlee si è appena staccato dal gruppo di testa: lascia uno dei favoriti.

1:00 - Triathlon in dirittura d'arrivo

Amici di Eurosport, Tokyo ha iniziato presto!

