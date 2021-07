Flora Duffy regala a Bermuda il primo oro nella storia delle Olimpiadi, la seconda medaglia in assoluto dopo il bronzo di Clarence Hill a Montréal 1976 nei pesi massimi del pugilato: dominata la gara femminile del triathlon, rifilati 1’14” a Georgia Taylor-Brown (Gran Bretagna) e 1’27” a Katie Zaferes (USA). Ottima settima Alice Betto a 2’46”, poi 20ma Verena Steinhauser a 6’11”, ritirata Angelica Olmo.

A Tokyo, sotto la pioggia, al contrario di quanto visto ieri, la prima fase di gara è subito decisiva: nei 1500 metri a nuoto si avvantaggiano in 7 che poi restano in 5 al termine dei 40 km di ciclismo, con le inseguitrici che arrivano ai 10 km di corsa finali con più di 1’00” di ritardo.

Davanti esplode subito la corsa: dopo la seconda transizione allunga subito Flora Duffy (Bermuda), che impone un ritmo insostenibile per le altre, trasformando l’ultima parte di gara in un assolo vincente, andando a chiudere in solitaria con il crono di 1h55’36”.

Seconda piazza per Georgia Taylor-Brown (Gran Bretagna), la quale paga però 1’14”, ma riesce a staccare nell’ultimo giro Katie Zaferes (USA), terza a 1’27”. Ottima prova in casa Italia per Alice Betto, per tutta la gara nel primo gruppo inseguitore, che è settima a 2’46”. Arriva 20ma Verena Steinhauser a 6’11”, sempre nel terzo gruppo di atlete sia nel nuoto che nel ciclismo, mentre si ritira a metà dell’ultima frazione Angelica Olmo.

