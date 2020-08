Dal nostro partner OAsport.it

L’emergenza Covid-19 continua a creare problemi al mondo dello sport, questa volta è il Triathlon a pagarne il prezzo vista la cancellazione dei Campionati Europei in programma a Tartu in Estonia dal 27 al 30 agosto. Nonostante gli organizzatori abbiano cercato di lavorare fino all’ultimo per consentire il regolare svolgimento della rassegna continentale, la ETU, valutate le restrizioni in atto sui viaggi internazionali e il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione di Covid-19, ha optato per la cancellazione della manifestazione.

La situazione in Europa causata dalla pandemia e le crescenti restrizioni ai viaggi in Estonia, non siamo in grado di garantire la pari presenza di tutti i concorrenti e una concorrenza leale per tutti. Il crescente numero di infezioni in Europa è stato anche visto per presentare un rischio significativamente maggiore che l’evento potrebbe dover essere cancellato in un momento più vicino alla data dei Campionati. Di conseguenza, è stata presa la decisione di annullare i campionati prima che fossero prodotte le liste di partenza“, fanno sapere gli organizzatori.

Il presidente dell’ETU, Renato Bertrandi, ha dichiarato: “È la prima volta in 35 anni che non ci saranno campionati europei e quindi è con un cuore molto pesante che annunciamo questa cancellazione. I nostri sinceri e sinceri ringraziamenti vanno alla Federazione estone e al LOC che hanno entrambi lavorato duramente per cercare di organizzare l’evento. Speriamo che facciano un’offerta per l’evento 2021“.

