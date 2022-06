Brilla un astro nascente italiano ai Mondiali di Budapest 2022. Con l'argento nel trampolino da 3 metri sincro misto conquistato in coppia con Chiara Pellacani, Matteo Santoro si è consacrato al mondo. Classe 2006 di Roma, a 16 anni non ancora compiuti può vantare al collo un titolo agli Europei e la più recente medaglia iridata, entrambi conquistati sul palcoscenico della Duna Arena nella capitale ungherese. Su di loro risiedono le maggiori prospettive della nazionale italiana di tuffi.

Chiara Pellacani e Matteo Santoro con la medaglia d'argento ai Mondiali Budapest 2022 Credit Foto Getty Images

La nuova generazione dei tuffi: come si è fatto conoscere Santoro

Occorre fare un passo indietro. È il 2015 quando le prove miste - tendenza su cui spinge forte il comitato olimpico da diversi anni per l'equità di genere, con l'obiettivo di portare nelle prossime edizioni dei Giochi Olimpici in ogni disciplina almeno un evento a squadre che raggruppa uomini e donne - vengono aggiunte nel programma dei Mondiali di nuoto. Si parte dalla rassegna di Kazan, in Russia, e l'Italia dei tuffi sale immediatamente sul podio. Artefici del bronzo, proprio dal trampolino, due grandi trascinatori del movimento italiano in questo sport: Tania Cagnotto e Maicol Verzotto. Medaglia storica, ma questo risultato rende evidente come sia necessario un ricambio generazionale al più presto. Per l'azzurra si tratterà infatti dell'ultimo Mondiale - peraltro con la ciliegina sulla torta dell'oro individuale dal metro - prima dell'ultima grande recita un anno dopo ai Giochi di Rio. Sotto l'ombra della Cagnotto la prima a mettersi in luce è Elena Bertocchi, affiancata proprio da Verzotto nelle immediatamente successive edizioni di Mondiali ma con risultati mediocri. Poco dopo, a 15 anni, esplode la baby prodigio Chiara Pellacani: queste ultime due salgono subito sul tetto d'Europa sulle tracce di Cagnotto-Dallapé

Ma se al femminile la situazione dal trampolino negli ultimi anni è apparsa rosea, al maschile non si è potuto dire lo stesso, complice la parabola involutiva in termini prestazionali nei grandi eventi di un attesissimo Giovanni Tocci. Ed è da questo buco nell'acqua che è emersa la classe del baby Matteo Santoro, nato nell'ottobre 2006, che da giovanissimo ha mostrato di avere un certo potenziale: tre successi alla Coppa Comen 2019, uno dei tornei internazionali giovanili più importanti, sono più che sufficienti per meritarsi l'interesse della Nazionale.

L'esordio con oro agli Europei 2021

Agli Europei di Budapest 2021, il primo evento di un certo rilievo dallo scoppio della pandemia che ha colpito fortemente questo sport, la nazionale italiana ha la buona intuizione di rifondare la squadra: nuovi atleti, tante scommesse e nulla da perdere. Santoro è romano come Pellacani e allenato anch'egli da Domenico Rinaldi (ora sono passati entrambi sotto la guida di Tommaso Marconi). I due quindi si conoscono bene, motivo per cui vengono provati insieme dal trampolino misto, con l'obiettivo a medio-lungo termine di costruire una coppia salda, senza che uno dei due si ritiri per longevità, per poi costringere dai piani alti la ricerca di una nuova coppia. Non si sarebbe potuta trovare spalla migliore da abbinare a Pellacani. Nonostante non vi fossero aspettative in quell'Europeo, il connubio funziona immediatamente: è subito oro davanti alle più esperte coppie tedesche e russe, scollinando addirittura i 300 punti. Matteo Santoro è già sul tetto d'Europa a 14 anni, ancora meglio di quanto fece la sua compagna d'avventura nell'edizione precedente della rassegna del vecchio continente, quando vinse a 15 anni l'oro nel sincro femminile.

Matteo Santoro e Chiara Pellacani agli Europei di tuffi - Budapest 2021 Credit Foto Getty Images

Record di precocità

Passato un anno ma tornando sempre a Budapest, da oggi Matteo Santoro detiene un primato importante, e la sua faccia da adolescente non ancora completamente costituito esteticamente ce lo suggerisce: a 15 anni e 263 giorni è il tuffatore azzurro più precoce a conquistare una medaglia ai Mondiali.

"Sul podio non sapevo se piangere o ridere. Non sono riuscito a trattenermi e alla fine è scesa qualche lacrima. Vedere Chiara vicino a me sul podio mi riempe di gioia, per me è una sorella e le voglio tanto bene" afferma a fine gara il nuovo baby prodigio italiano. Frutto di un grandissimo lavoro federale (oltre che dello spropositato talento dell'atleta), che gli ha permesso di fare esperienza in contesti probanti e stimolanti per lui da giovanissimo, senza addossargli inutili pressioni.

"Tra me e Matteo c’è un’affinata incredibile: ci conosciamo da quando eravamo piccolissimi e forse questo ci aiuta anche in gara" sostiene la compagna d'avventura. Nella speranza patriottica che questa specialità venga presto aggiunta al programma olimpico, i due rappresentano il presente e il futuro dell'Italia dei tuffi, la conferma al top del mondo è già arrivata e chissà che insieme presto non possano lanciare il guanto di sfida alla Cina.

L'emozione di Matteo Santoro e Chiara Pellacani, Mondiali Tuffi, Getty Images Credit Foto Getty Images

Prossimi obiettivi: Europei in casa e Parigi 2024

Il mio Mondiale finisce qui, ma non mi fermo: ci sono gli Europei nella mia città". Ma l'adolescente romano non può e non deve fermarsi qui. Anzi, è presumibile che il difficile arrivi proprio ora. Ma Matteo Santoro ha le idee chiare, come detto nell'intervista ai microfoni di Rai Sport dopo l'argento : "".

Come già anticipato, in futuro potrebbe diventare il "capitano" del movimento azzurro tra gli uomini. È ovvio però che, affinché possa diventare leader del trampolino maschile, serve pure l'esperienza in contesti individuali. Dopo quanto mostrato, storce il naso non averlo visto in azione nei preliminari dei 3 metri maschili - soprattutto considerati gli scarsi risultati degli altri due atleti impegnati - e nemmeno fargli provare la gara da un metro. Ricordiamo che nelle gare di sincronizzato anche l'esecuzione del tuffo del singolo atleta incide sulla valutazione. La speranza quindi è che agli Europei di Roma ad agosto 2022 non ci sia in programma per lui solamente la finale del trampolino sincro misto, ma possa cimentarsi anche nelle altre prove individuali. Non riporremmo alcuna pressione in lui, considerata l'età e il livello con cui dovrebbe affacciarsi. Sarebbe invece ora, poiché le prossime Olimpiadi sono più vicine di quanto si pensa: sarebbe un male divorarsi per un altro quadriennio (in questo caso triennio) delle radici piantate e annaffiate così bene fino ad ora.

