Vince Jack Laugher, ma Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci fanno impazzire il pubblico del Foro Italico, centrando una storica doppietta sul podio per l’Italia nel metro maschile agli Europei di Roma. Ha vinto il campione britannico, grande favorito della vigilia, ma i due azzurri sono stati semplicemente eccezionali, conquistando Marsaglia l’argento e Tocci il bronzo, portando ad otto il numero di medaglie dell’Italia in questa rassegna continentale.

Una gara di altissimo livello come dimostrano i 413.40 punti con cui Laugher si è messo l’oro al collo. Il britannico ha rispettato i pronostici, ma non si è potuto concedere nemmeno una sbavatura. Eccezionale il doppio e mezzo ritornato carpiato da 76.50 punti ed anche l’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo da 70.50. Medaglia d’argento per uno strepitoso Lorenzo Marsaglia, protagonista fin dal mattino, visto che era riuscito a vincere la qualifica. Il romano ha chiuso con il punteggio totale di 396.25, accarezzando il muro dei 400 punti. Una gara regolarissima, con sei tuffi sempre sopra i 63 punti e la capacità di reggere la pressione ad ogni rotazione. E’ la seconda medaglia della carriera a livello europeo per Lorenzo, dopo il bronzo conquistato nel 2018.

Giovanni Tocci, invece, conferma il bronzo conquistato lo scorso anno e lo fa con una bellissima rimonta. L’errore nel doppio e mezzo indietro raggruppato (54 punti) sembrava poter condizionare la gara del calabrese ed invece Tocci si è esaltato negli ultimi due tuffi, in particolare uno straordinario doppio e mezzo ritornato raggruppato da 74.50 punti, che gli ha permesso di conquistare il bronzo. Quarta posizione per il tedesco Moritz Wesemann con 379.00, che ha preceduto il britannico Jordan Houlden (372.05) ed il francese Jules Bouyer (365.60). Completano la Top-10 l’ucraino Stanislav Oliferchyk, il tedesco Timo Barthel, lo svizzero Guillaume Dutoit e l’altro ucraino Danylo Konovalov.

