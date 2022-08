Sarah Jodoin di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu hanno concluso al terzo posto la prova del sincro misto dalla piattaforma. Seconda finale e seconda medaglia per l’Italia agli Europei di tuffi a Roma. Dopo lo storico oro nel Team Event , arriva il bronzo con due dei protagonisti della gara di ieri. Infatti

La medaglia d’oro è stata vinta dalla Gran Bretagna con la coppia composta da Lois Toulson e Kyle Kothari, unici a superare la quota dei 300 punti (300.78). Una prestazione eccellente quella dei britannici, che sono balzati al comando proprio all’ultimo tuffo, il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato, con il quale hanno ottenuto 70.08 punti.

Ad

La favorita per la vittoria finale era l’Ucraina, che invece si è dovuta accontentare della medaglia d’argento (298.59). Non è bastato al duo Lyskun/Sereda uno strepitoso doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato da 78 punti; visto che poi gli ucraini hanno appena tenuto 62 punti sia con il triplo e mezzo avanti carpiato sia con il triplo e mezzo indietro raggruppato.

Come detto in terza posizione hanno chiuso gli azzurri. Una gara solida quella di Jodoin Di Maria/Timbretti Gugiu, che sono rimasti sempre di poco sotto i 70 punti nei tre tuffi liberi, con i 69.12 come miglior risultato con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Alla fine la coppia italiana ha chiuso con un punteggio totale di 290.82. Quarta posizione per la Germania (278.58), davanti a Spagna (255.30) e Francia (212.70).

