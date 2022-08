sincro maschile dalla piattaforma agli Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu si fermano ai piedi del podio nella gara vinta all’ultimo tuffo dai britannici Ben Cutmore e Kyle Kothari, che hanno preceduto la coppia ucraina e quella tedesca. Con questa medaglia d’oro la Gran Bretagna allunga nel medagliere, conquistando il quarto titolo. Cutmore/Kothari si sono imposti con il punteggio complessivo di 390.48, superando di poco più di due punti gli ucraini Boliukh/Sereda. Decisivo come detto l’ultimo tuffo: i britannici hanno 76.80 con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo; mentre gli ucraini hanno conquistato appena 68.82 con il quadruplo e mezzo avanti carpiato. Niente medaglia per l’Italia nelagli Europei di Roma nella gara vinta all’ultimo tuffo dai britannici Ben Cutmore e Kyle Kothari, che hanno preceduto la coppia ucraina e quella tedesca. Con questa medaglia d’oro la. Cutmore/Kothari si sono imposti con il punteggio complessivo di 390.48, superando di poco più di due punti gli. Decisivo come detto l’ultimo tuffo: i britannici hanno 76.80 con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo; mentre gli ucraini hanno conquistato appena 68.82 con il quadruplo e mezzo avanti carpiato.

Terza posizione per i tedeschi Barthel/Eikermann Gregorchuk, che hanno concluso con il punteggio di 369.30, precedendo di poco più di sette punti gli azzurri. Sargent Larsen/Timbretti Gugiu si sono fermati a 362.25, ottenendo 72.00 punti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (miglior tuffo della loro gara). Quinto posto per la Grecia e sesto per l’Austria.

Tra poco ci sarà la seconda finale della giornata, quella dei tre metri femminili. Chiara Pellacani ha vinto la qualifica e punta a conquistare una medaglia, mentre Elisa Pizzini si è piazzata quinta e vuole ottenere il massimo possibile nella sua prima finale.

