A Roma c'è spazio anche per il sigillo individuale della giovane stella azzurra dei tuffi: la 19enne Chiara Pellacani conquista la medaglia d’oro nella finale del trampolino 3 metri donne e festeggia il primo titolo europeo individuale in carriera (e il quinto podio a Roma 2022) davanti alla bolgia del pubblico di casa. Dal terzo tuffo in poi non ce n’è per nessuna: 318.75 per Pellacani, l'argento va all'elvetica Michelle Heimberg staccata di quasi 17 punti e il bronzo alla britannica Yasmin Harper (a +22.55 punti). L’altra italiana, Elisa Pizzini, riesce a strappare un piazzamento in top-10 da 17enne (243.85 punti). Cresce inesorabile il bottino dell'Italia agli Europei di nuoto in casa: quello di Chiara Pellacani è il 20° oro nel medagliere generale agli Europei di nuoto nella capitale italiana e il podio numero 56.

1. C. PELLACANI (ITA) 318.75 2. M. HEIMBERG (SUI) 301.80 3. Y. HARPER (GBR) 296.20 4. T. PUNZEL (GER) 277.65 5. C. CRYAN (IRL) 268.35 6. E. NILSSON GARIP (SWE) 266.25 7. L. HALLASELKA (FIN) 265.70 8. G. REID (GBR) 259.80 9. V. KESAR (UKR) 256.55 10. E. PIZZINI (ITA) 243.85

Sei anni dopo Tania Cagnotto, l'Italia ritrova l'oro in questa specialità

Sei anni dopo la vittoria all’Europeo di Londra, l’Italia ha finalmente trovato la degne erede di Tania Cagnotto. Nella sua Roma Chiara Pellacani si è appena laureata campionessa d’Europa nei tre metri femminili, conquistando il suo primo titolo individuale della carriera proprio a 19 anni come la bolzanina. La medaglia d’oro della definitiva consacrazione di un talento sbocciato in maniera definitiva al Foro Italico e che ha semplicemente dominato l’odierna finale, sbaragliando completamente la concorrenza. Chiara ha completato un Europeo semplicemente indimenticabile, dove ha saputo collezionare una medaglia per ogni gara disputata. Alla fine il suo personalissimo medagliere recita 2 ori (insieme a quello del . Nella sua Roma Chiara Pellacani si è appena laureata campionessa d’Europa nei tre metri femminili, conquistando il suo primo titolo individuale della carriera. La medaglia d’oro della definitiva consacrazione di un talento sbocciato in maniera definitiva al Foro Italico e che ha semplicemente dominato l’odierna finale, sbaragliando completamente la concorrenza. Chiara ha completato un Europeo semplicemente indimenticabile, dove. Alla fine il suo personalissimo medagliere recita 2 ori (insieme a quello del team event ), 1 argento ( trampolino sincro femminile in coppia con Bertocchi, che l'ha battuta nella finale da un metro) e 2 bronzi ( nella prova individuale dal metro e nel trampolino sincro misto a fianco di Matteo Santoro).

La gara

Tornando alla gara, davvero Pellacani non ha avuto rivali. L’azzurra ha chiuso con il punteggio di 318.75, che le avrebbe permesso di chiudere al quarto posto l’ultimo Mondiale. Cinque tuffi di alto livello, sempre voti tra il 6.5 ed il 7, con un triplo e mezzo avanti carpiato che ha ricevuto anche alcuni 8 (69.75). Medaglia d’argento per Michelle Heimberg, che ha concluso la sua gara a 301.80. L’elvetica ha preceduto la britannica Harper (296.20) e alla tedesca Tina Punzel (277.65), campionessa in carica e che ha completamente sbagliato il doppio e mezzo rovesciato carpiato (37.50). Quinta posizione per la sorprendente irlandese Clare Cryan (268.35) davanti alla svedese Emilia Nilsson Garip (266.25). Decimo posto per Elisa Pizzini, che era alla sua prima finale della carriera. Un po’ di tensione ed emozione per l’azzurra, che ha sbagliato completamente il triplo e mezzo avanti carpiato (26.35), ma che si è rifatta con un buon doppio e mezzo rovesciato carpiato (60.00), che le ha permesso di chiudere a 243.85, punteggio più basso di diciannove punti rispetto al mattino.

