Dopo la prima finale iridata in carriera, la 22enne italo-canadese Sarah Jodoin di Maria ha concluso al settimo posto l'ultimo atto della piattaforma da 10 metri femminile. Nessuno, nella storia azzurra, aveva mai raggiunto un risultato di questo livello in questa disciplina. La prova è stata vinta dalla campionessa in carica cinese Chen Yuxi che ha preceduto la connazionale Quan Hongchan di soli 30 centesimi di punto. Bronzo per la malese Pandeleia Pamg.

Jodoin di Maria che era arrivata a questa rassegna con molti punti interrogativi addosso. La tuffatrice ha infatti accusato vari problemi fisici prima del Mondiale, con alcuni dolori al polso che hanno rischiato di influenzare irreparabilmente la sua prova. Nonostante tutto, l'italiana è riuscita comunque ad esibire una prova solida e di spessore, con solo un errore evidente nel terzo tuffo.

L'azzurra ha aperto con un doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, valutato 62.40 punti dalla giuria, ed ha proseguito con un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, valsole 61.50 punti. Nella terza tornata, un errore nel triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato le ha fatto perdere definitivamente il contatto con le posizioni di rilievo per le medaglie (48.00 punti). Ottima invece la reazione nelle due serie successive, con un 56.55 ottenuto nel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato ed un 67.20 guadagnato nella verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo.

Da segnalare come l'ultima rotazione sia stata cruciale per la definizione della classifica conclusiva, con la cinese Yuxi che è riuscita a strappare l'oro alla sua connazionale per soli 30 centesimi di punto, in un finale da cuori forti. Un voto di un singolo giudice, in una prova da cinque tuffi, ha dunque decretato l'argento per l'altra cinese Hongchan che si è comunque complimentata con grande sportività con la sua connazionale a fine gara.

