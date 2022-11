Calato il sipario sulla terza giornata di gare dei Mondiali 2022 giovanili di tuffi di scena a Montreal (Canada). Un day-3 che prevedeva tre Finali: trampolino tre metri femminile, trampolino un metro maschile e syncro dalla piattaforma femminile. È dal metro che sono arrivate grandi soddisfazioni e il protagonista è stato Matteo Santoro. Il 16enne nativo di Roma, già messosi in evidenza a livello assoluto insieme a Chiara Pellacani nel syncro mixed dai tre metri (più giovane italiano a vincere una medaglia europea nei tuffi), conquistando con Chiara un oro continentale nel 2021, un argento mondiale nel 2022 a Budapest e un bronzo europeo a Roma sempre quest’anno, è andato a prendersi il titolo iridato nella categoria A.

Una gara di alto livello di Santoro, conclusa con 469.70 a precedere l’irlandese Jake Passmore (453.60) e l’americano Max Fowler (451.15). Dopo aver concluso le eliminatorie al secondo posto, l’azzurrino ha trovato il modo per esaltarsi nell’atto conclusivo: 74.40 con il doppio e mezzo ritornato raggruppato d’apertura e 70.50 con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato. Mancato l’accesso nella Finale invece da Stefano Belotti (36° nelle eliminatorie con 309.45).

Stesso discorso per Elisa Pizzini nella gara (categoria A) del trampolino tre metri femminile (15ma con 339.10). Una gara nella quale è stata la padrona di casa, Sonya Palkhivala, a vincere con 427.10 davanti alla connazionale Katelyn Fung (420.35) e all’americana Lily Witte (414.00). In conclusione, nella Finale dalla piattaforma del syncro femminile che non aveva azzurre in gara, successo australiano (243.24) davanti alla Romania (236.46) e alla Corea (230.28). Dunque, dopo il bronzo di Valerio Mosca nel trampolino tre metri, categoria B, è arrivato il metallo più pregiato con Santoro.

