E’ calato il sipario sulla quinta giornata di gare a Montreal (Canada), sede dei Mondiali FINA giovanili di tuffi. Due le Finali in programma: trampolino un metro femminile (categoria A) e trampolino tre metri maschile (categoria A). Negli atti conclusivi tre azzurri: Matteo Santoro e Stefano Belotti dai tre metri ed Elisa Pizzini dal metro.

Santoro ha entusiasmato nuovamente e si è regalato un bis d’oro, Jonathan Gisbert Schauer (531.55) e il brasiliano Rafael Silva Max de Almeida (511.50). ha entusiasmato nuovamente e si è regalato un bis d’oro, dopo l’affermazione dal metro in questa sede , nel suo 2022 da incorniciare. Il classe 2006, capace di vincere sei metalli pregiati nella rassegne internazionali (Europei e Mondiali) di categoria a cui ha preso parte, senza tener conto dell’argento ai Mondiali di Budapest e del bronzo agli Europei di Roma a livello assoluto nel syncro mixed in coppia con Chiara Pellacani, si è imposto con il punteggio di 552.40 a precedere il tedesco(531.55) e il brasiliano(511.50).

Poste le basi nelle eliminatorie del mattino canadese, Santoro si è reso protagonista di tuffi di alta qualità: 72.85 punti con il triplo e mezzo avanti, 71.40 con il doppio e mezzo avanti con doppio avvitamento, 67.50 con il doppio e mezzo indietro e 70.50 con il doppio e mezzo ritornato. L’unica sporcatura c’è stata nel doppio e mezzo rovesciato, ma gli errori dei rivali non hanno fatto pesare più di tanto questa imprecisione. Alla fine della fiera una vittoria netta che conferma il grande talento dell’atleta allenato da Alice Palmieri per la MR Sport Fratelli Marconi. Per quanto concerne Belotti, l’altro azzurrino si è classificato 11° con il punteggio di 458.35.

Nell’altro atto conclusivo in programma, Pizzini ha concluso all’ottavo posto con 352.25. Nelle sue rotazioni, buona l’esecuzione dell’uno e mezzo rovesciato, ma la sua serie non è stata sufficiente per avvicinare le posizioni di vertice. L’oro è stato vinto dalla tedesca Lotti Hubert (400.10) a precedere la canadese Sonya Palkhivala (392.85) e la britannica Tilly Brown (388.10).

Finale trampolino un metro girls A (12 atlete – 4 round)

1. Lotti Hubert (Ger) 400.10

2. Sonya Palkhivala (Can) 392.85

3. Tilly Brown (Gbr) 388.10

8. Elisa Pizzini 353.25

Finale trampolino 3 metri boys A (12 atleti – 5 round)

1. Matteo Santoro 552.40

2. Jonathan Gisbert Schauer (Ger) 531.55

3. Rafael Silva Max de Almeida (Bra) 511.50

11. Stefano Belotti 458.35

