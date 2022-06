Matteo Santoro e Chiara Pellacani hanno conquistato una splendida hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nei 3 metri sincro misti ai Mondiali 2022 di tuffi. Gli azzurri avevano conqusitato il titolo europeo nel 2021 e oggi hanno fatto festa in campo iridato, inchinandosi soltanto al cospetto dei formidabili cinesi Zifeng Zhu e Shan Lin. I nostri portacolori sonno stati precisi sui due obbligatori, poi hanno eseguito un magistrale doppio salto mortale e mezzo avanti, seguito da un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato per difendere la piazza d’onore.

Pellacani: "Io e Matteo ci conosciamo da quando eravamo piccoli"

Chiara Pellacani ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine della gara: “Sono contentissima, non ho parole per quanto abbiamo fatto. È un’emozione incredibile e inaspettata. Tra me e Matteo c’è un’affinata incredibile: ci conosciamo da quando eravamo piccolissimi e forse questo ci aiuta anche in gara. Adesso mi riposo un giorno e poi penserò ai 3 metri”.

Santoro: "Ora l'obiettivo sono gli Europei"

Matteo Santoro ha seguito a ruota la compagna: “Sul podio non sapevo se piangere o ridere. Non sono riuscito a trattenermi e alla fine è scesa qualche lacrima. Vedere Chiara vicino a me sul podio mi riempe di gioia, per me è una sorella e le voglio tanto bene. Il mio Mondiale finisce qui, ma non mi fermo: ci sono gli Europei nella mia città“.

