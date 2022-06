Wang Zongyuan è il signore del trampolino ai Mondiali di Budapest. Terzo oro in questa rassegna iridata per il cinese, che trionfa anche dal metro, dopo essersi imposto anche dai tre metri e nel sincro maschile. Una gara che entrerà nella storia dei Mondiali, visto che Wang ha realizzato il miglior punteggio di sempre in finale, chiudendo con un clamoroso 493.30 dopo sei tuffi di altissimo livello, tra cui un doppio e mezzo ritornato carpiato da 90.10.

Ad

Seconda posizione per il britannico Jack Laugher (426.95), che, a differenza delle aspettative iniziali, ha ottenuto un punteggio migliori con i tuffi con rotazioni indietro, che dovevano essere il tallone d’Achille del britannico. A sorprendere è certamente la medaglia di bronzo dell’australiano Li Shixin (ex bi-campione del mondo dal metro ma con la Cina), che ha chiuso con 395.40, sfruttando la clamorosa debacle di Zheng Jiyuan, che ha chiuso addirittura all’ottavo posto. Una serie di errori per il cinese, che ha totalizzato appena 365.55. Quarta posizione per il francese Jules Bouyer (381.30) e quinto il colombiano Sebastian Morales Mendoza (374.90).

Tuffi Chi è Matteo Santoro, il più giovane italiano a medaglia nei tuffi 19 ORE FA

Ci sono tanti rimpianti per Giovanni Tocci, che era riuscito nell’impresa di aver vinto l’eliminatoria davanti anche a Wang Zongyuan. Il calabrese ha forse pagato un po’ di tensione, sbagliando moltissimo e chiudendo al decimo posto 326.75. Per vincere il bronzo sarebbe bastato replicare il punteggio dell’eliminatoria (396.15).

Tuffi Pellacani e Santoro, adolescenti da medaglia: "Siamo come fratelli" UN GIORNO FA