Chiara Pellacani ai Mondiali di Budapest dopo l'nono posto conclusivo (291.60) è bugiardo, frutto di un calo di concentazione dal momento in cui Pellacani è consapevole che sarebbe servito un miracolo per confermare il terzo posto delle semifinali. Al di là dei rimpianti, di questa prova resta il vanto di essersi trovata a pari punti con una cinese dopo 2/5 di finale e la consapevolezza che agli Europei in casa tra un mese ci sarà da divertirsi. Non arriva la seconda medaglia perai Mondiali di Budapest dopo l' argento dal sincro misto , ma possiamo dire che il salto di qualità è ormai compiuto. Finale del trampolino 3 metri di un livello spaventoso - per dare un'idea arranca persino una delle due cinesi in gara - ma nonostante ciò l'azzurra non ancora ventenne resta in lizza per il podio iridato per più di metà gara. Ilconclusivo (291.60) è bugiardo, frutto di un calo di concentazione dal momento in cui Pellacani è consapevole che sarebbe servito un miracolo per confermare il terzo posto delle semifinali. Al di là dei rimpianti, di questa prova resta il vanto di essersi trovata a pari punti con una cinese dopo 2/5 di finale e la consapevolezza che agli Europei in casa tra un mese ci sarà da divertirsi.

l'undicesimo oro su undici della Cina viene conquistato dalla 23enne Chen Yiwen. Si profila un podio totalmente asiatico nella prova olimpica individuale dal trampolino, invece si compie il dramma sportivo della giapponese Sayaka Mikami, che con l'argento in pugno stacca la spina ed entra in acqua con le gambe ancora in orizzontale. Mia Vallee si regala così la seconda medaglia individuale in questa edizione dei Mondiali, dopo il L'erede della leggenda Shi Tingmao è, neanche a dirlo, ancora una volta cinese:. Si profila un podio totalmente asiatico nella prova olimpica individuale dal trampolino, invece si compie il dramma sportivo della giapponese Sayaka Mikami, che con l'argento in pugno stacca la spina ed entra in acqua con le gambe ancora in orizzontale.si regala così la seconda medaglia individuale in questa edizione dei Mondiali, dopo il bronzo dal metro . Completa il podio una Chang Yani a corrente alternata, graziata dall'errore finale della nipponica.

1. CHEN Y. (CHN) 366.90 2. M. VALLEE (CAN) 329.00 3. CHANG Y. (CHN) 325.85 4. T. PUNZEL (GER) 315.60 5. S. BACON (USA) 314.25 6. M. HEIMBERG (SUI) 301.95 7. S. MIKAMI (JAP) 294.20 8. G. REID (GBR) 292.90 9. C. PELLACANI (ITA) 291.60 10. H. ENOMOTO (JAP) 281.05

La cronaca

Pellacani si toglie subito il tuffo che le aveva creato qualche cruccio in semifinale, il doppio e mezzo indietro carpiato, realizzando oltre quindici punti in più rispetto al pomeriggio precedente e restando in scia alla cinese Chang Yani (non impeccabile, 63.00). L’ottavo posto provvisorio trova il tempo che trova, mentre l’altra cinese Chen Yiwen balza immediatamente al comando con 73.50 nel carpiato rovesciato.

Ma la gara va fatta sulle altre. Chi brilla particolarmente nelle prime rotazioni è la giapponese Sayaka Mikami, seconda dopo un ottimo primo salto e cavandosela egregiamente anche sul triplo e mezzo avanti carpiato, restando a soli cinque punti di ritardo dalla leader. Si crea uno solco iniziale tra lei e la tedesca Tina Punzel. La 19enne azzurra risponde con un doppio carpiato con avvitamento da triplo 7 di giudizio, risalendo al quinto posto a mezza lunghezza da Mia Vallee, ma anche lo stesso punteggio della statunitense Sarah Bacon e, a sorpresa, di Chang Yani. Dal suo ennesimo ingresso sporco in acqua si apre uno spiraglio per le avversarie.

Chiara Pellacani mantiene una buona costanza, ma le dirette rivali non sbagliano un colpo, in particolare Mikami, ancora argento provvisorio davanti alla cinese Chang di quasi dieci punti. Punzel e Vallee restano davanti all'italiana, premiate meglio dalla giuria rispetto al tuffo da coefficiente leggermente più alto dell’atleta romana. Messa alle spalle Bacon, al giro di boa il bronzo per Pellacani dista poco meno di sette punti. Tuttavia, la 21enne giapponese resta in stato di grazia prima dell’ultimo tuffo e preclude il discorso per le medaglie. Fattore che scoraggia l’azzurra: Pellacani esagera e finisce abbondantemente con le gambe in acqua, dicendo addio ai sogni di podio con una serie di tuffi d’anticipo. Grosso rammarico, perché Mikami sbaglia completamente l’ultimo esercizio, gettando via una medaglia ormai al collo, riaprendo tutto per l’argento mentre Chen Yiwen procede spedita verso il titolo (366.90). Il piazzamento d’onore va meritatamente a Mia Vallee, la più costante, persino davanti all’altra cinese di circa tre punti. Chiara Pellacani scivola in nona posizione non lontana dalla soglia dei 300 punti, che sarebbe arrivata senza il blackout finale.

