Dopo essere rientrata nel 2019, convinta da Francesca Dallapé, per partecipare ad un'ultima Olimpiade, Tania Cagnotto ha deciso di dire addio ai tuffi. Con lo spostamento di Tokyo al 2021, la tuffatrice ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla scena e sarà di nuovo mamma. Ha conquistato due medaglie ai Giochi olimpici: un bronzo nel trampolino 3m e un argento nel sincronizzato a Rio 2016.

Con un comunicato sul proprio account di instagram, Tania Cagnotto dice definitivamente addio allo sport e alle prossime Olimpiadi. La tuffatrice azzurra si era già ritirata nel 2017, ma poi era tornata ad allenarsi per partecipare ad un'ultima Olimpiade, quella di Tokyo, convinta dalla sua compagna di tuffi Francesca Dallapé. Il covid ha rovinato, però, i piani di molti sportivi e con lo spostamento al 2021, la Cagnotto ha deciso di puntare su altro. La bella notizia è che sarà di nuova mamma, dopo la nascita di Maya nel 2018.

Nella sua lunghissima carriera, Tania Cagnotto ha conquistato ben due medaglie olimpiche. Alle Olimpiadi di Rio del 2016, infatti, si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d'argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé.

Eccoci qui... Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile... Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6a olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera italiana e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. [Tania Cagnotto]

Ebbene si, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta. So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso, ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un'Olimpiade lo richiede! Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta

Grazie Francesca Dallapè per avermi convinta ad affrontare questa sfida pazzesca e di avermi fatto tornare a sognare qualcosa in grande come un Olimpiade da mamme... E ancora una volta grazie a tutti voi, che avete ricreduto in me. Voi che mi avete dato la forza di rimettere in moto la macchina. Voi che mi avete sempre sostenuto con messaggi di stima e affetto! Vi prometto che vi renderò ancora partecipi della mia vita e comunque questo è solo un arrivederci al mondo dei tuffi perché credo di poter dare ancora qualcosa in un'altra veste... (E poi a Maya servirà un allenatrice)

Non solo, tra Mondiali, Europei e Giochi Olimpici ha conquistato un totale di 41 medaglie. È l'unica donna italiana ad aver vinto un oro ai Mondiali ed è la tuffatrice europea con il maggior numero di podi conquistati in carriera.

