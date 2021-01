La XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo , un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo delle gare di tuffi , con atleti qualificati, il programma di gare, il calendario e alcune curiosità.

Alle gare di tuffi a Tokyo parteciperanno 136 atleti, che dovranno aver compiuto 14 anni al 31 dicembre 2020. I Paesi potranno portare un massimo di 16 atleti, con non più di due rappresentanti negli eventi individuali e una sola coppia nei tuffi sincronizzati. Nelle gare individuali si sono qualificati i primi 12 di ogni gara dei Mondiali 2019, più i campioni continentali di ogni gara, i migliori 18 della Coppa del Mondo FINA 2020. Da quest'ultima arriveranno altri qualificati finchè sarà raggiunto il tetto massimo di atleti. Nei tuffi sincro, ci saranno le prime tre coppie di ogni gara dei Mondiali 2019, le migliori quattro coppie di ogni evento della Coppa del Mondo 2020 e una coppia del Giappone in quanto Paese ospitante. I posti sono assegnati alla Nazione, non all'atleta.