Il podio del trampolino 3 metri maschile ha serbato ben poche sorprese. La Cina ha gioito per una doppietta preannunciata: Xie Siyi è salito sul gradino più alto del podio , davanti al connazionale Wang Zongyuan. Se alla sommità dorata della competizione la suspense non ha mai avuto modo di insediarsi, ciò che è successo sul fondo del tabellone merita un'attenzione speciale: in dodicesima posizione infatti, il giapponese Ken Terauchi ha chiuso la sua carriera olimpica dal trampolino.

A soli 4 giorni dal suo 41° compleanno, il nipponico è riuscito a qualificarsi per la finalissima. Il suo punteggio è stato troppo basso per ambire a una medaglia (in Giappone c'era chi ci credeva), ma ci ha pensato il Tokyo Acquatics Centre a sollevare l'animo del veterano nipponico: una volta concluso l'ultimo tuffo, tutti i concorrenti, gli staff e il ristretto pubblico si sono alzati in piedi per applaudire una carriera eccezionalmente longeva; Terauchi infatti, ha esordito alle Olimpiadi di Atlanta 1996: con quella di Tokyo 2020, sono 6 le partecipazioni ai Giochi per l'inossidabile tuffatore.

STANDING OVATION PER L'ULTIMO TUFFO DEL 40ENNE TERAUCHI

Emozionato e provato, si è inchinato per ringraziare tutti del lieto tributo. Un onore di assoluto rilievo per il giapponese, che chiude il suo percorso olimpico a casa sua, dopo essersi espresso ancora una volta al massimo livello. "Sono un po' deluso di non essere riuscito a ottenere la medaglia", ha dichiarato appena uscito dall'acqua, "ma mi sento davvero apprezzato dalla standing ovation".

Il suo miglior risultato nel trampolino 3 metri è stato un doppio ottavo posto, maturato sia a Sydney 2000 che quattro anni dopo ad Atene. Terauchi aveva persino annunciato il ritiro nel 2008, subito dopo Pechino: aveva cominciato a lavorare come rappresentante commerciale per un'azienda sportiva, per cui ha lavorato per due anni. Ritornato ai tuffi nel 2010, è riuscito a strappare il pass per Rio 2016 dopo aver saltato l'appuntamento londinese.

Deluso e al contempo stesso lusingato, Terauchi si è regalato un commiato degno del suo nome e delle sue fatiche.

