Semplicemente fenomenale. Non gareggia per le medaglie, non le importano i soldi. Quel che riuscirà a guadagnare servirà per le cure della mamma malata. QUAN Hongchan entra nella storia a 14 anni e 130 giorni. La cinese domina la finale donne dei tuffi dalla piattaforma 10 metri: il suo punteggio finale è un mostruoso 466.20 alla sua prima uscita internazionale. Il suo coach la porta in trionfo. Le Olimpiadi di Tokyo 2020 celebrano una nuova stella.

QUAN HONGCHAN, RIVELAZIONE A 14 ANNI: IL SUO TUFFO FA EN PLEIN DI 10

Una supremazia mai in discussione, tanto che prima del quinto e ultimo tuffo la baby prodigio era già a ridosso del podio (370) ma con un tuffo in meno: l'argento va, infatti, alla connazionale CHEN Yuxi (425.40), il bronzo all'australiana Melissa WU (padre di origine cinese) con 371.40.

QUAN NUOVO DIAMANTE DEL TRAMPOLINO: IL TUFFO CHE LE E' VALSO L'ORO

